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30 минут назад
В Ивановской области прокуратура добралась до «Ильи Муромца»
И «Хирурга Разумовского»
Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В результате были выявлены нарушения при эксплуатации теплоходов «Хирург Разумовский» и «Илья Муромец». Так, в частности, на этих судах не были соблюдены требования пожарной безопасности при установке осветительных приборов и технического регламента.
Судовладельцам прокуратурой внесены представления. Ход их рассмотрения – на контроле.
ключевые слова: транспортная прокуратура теплоходы пожарная безопасность
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- "пирогами и сушеными грибами не смогут" в связи с отсутствием оных, только вода за бортом ;)