В Ивановской области прокуратура добралась до «Ильи Муромца»

И «Хирурга Разумовского»





Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В результате были выявлены нарушения при эксплуатации теплоходов «Хирург Разумовский» и «Илья Муромец». Так, в частности, на этих судах не были соблюдены требования пожарной безопасности при установке осветительных приборов и технического регламента.

Судовладельцам прокуратурой внесены представления. Ход их рассмотрения – на контроле.

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