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Новости

30 минут назад

В Ивановской области прокуратура добралась до «Ильи Муромца»

И «Хирурга Разумовского»


Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В результате были выявлены нарушения при эксплуатации теплоходов «Хирург Разумовский» и «Илья Муромец». Так, в частности, на этих судах не были соблюдены требования пожарной безопасности при установке осветительных приборов и технического регламента.

Судовладельцам прокуратурой внесены представления. Ход их рассмотрения – на контроле.



ключевые слова: транспортная прокуратура теплоходы пожарная безопасность
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 15 минут назад
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							Вот ведь как, не дай бог загорятся, а тушить 
    
 - "пирогами и сушеными грибами не смогут" в связи с отсутствием оных, только вода за бортом ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
сегодня, 11:18

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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