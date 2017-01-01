В Иванове выберут лучшего председателя ТОС

Победители в конкурсных номинациях получат денежные премии – до 40 тысяч рублей





Конкурс «Лучший председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) города Иванова» впервые проводился в областном центре в 2016 году. Его задача - создание условий для дальнейшего развития института ТОС и повышения его роли в решении вопросов местного значения.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений,в границах которых расположены многоквартирные дома;

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор);

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор).

Заявки на участие в конкурсе подаются с 10 октября по 31 октября 2017 года. Состав конкурсной комиссии будет утвержден распоряжением администрации города. По итогам конкурса победителям и участникам будут вручены денежные премии и поощрительные премии до 40 тысяч рублей.

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