Новости
В Иванове выберут лучшего председателя ТОС
Победители в конкурсных номинациях получат денежные премии – до 40 тысяч рублей
Конкурс «Лучший председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) города Иванова» впервые проводился в областном центре в 2016 году. Его задача - создание условий для дальнейшего развития института ТОС и повышения его роли в решении вопросов местного значения.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений,в границах которых расположены многоквартирные дома;
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор);
- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор).
Заявки на участие в конкурсе подаются с 10 октября по 31 октября 2017 года. Состав конкурсной комиссии будет утвержден распоряжением администрации города. По итогам конкурса победителям и участникам будут вручены денежные премии и поощрительные премии до 40 тысяч рублей.
- оцените новость:
-
(0)
- 201
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 2131