Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

49 минут назад

В Иванове выберут лучшего председателя ТОС

Победители в конкурсных номинациях получат денежные премии – до 40 тысяч рублей


Конкурс «Лучший председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) города Иванова» впервые проводился в областном центре в 2016 году. Его задача - создание условий для дальнейшего развития института ТОС и повышения его роли в решении вопросов местного значения.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений,в границах которых расположены многоквартирные дома;

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор);

- «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова - 2017» в пределах группы территориальных общественных самоуправлений, в границах которых расположены объекты индивидуального жилищного строительства (частный сектор).

Заявки на участие в конкурсе подаются с 10 октября по 31 октября 2017 года. Состав конкурсной комиссии будет утвержден распоряжением администрации города. По итогам конкурса победителям и участникам будут вручены денежные премии и поощрительные премии до 40 тысяч рублей.



ключевые слова: ТОС председатель конкурс
  • оцените новость:
  • (0)
  • 201
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
сегодня, 11:18

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2131						
    •