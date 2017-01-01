Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

58 минут назад

В Шуе выясняют причину выхода воды на поверхность у остановки «Магнит Семейный»


Сегодня ночью в Шуе начались работы по выявлению и устранению причин неоднократного выхода воды на поверхность дорожного полотна у остановочного павильона на улице Кооперативной (в районе гипермаркета «Магнит Семейный»). В связи с этим, сообщает мэрия райцентра, остановка временно будет размещена около автостоянки (напротив дома № 29).

Изменения в схеме движения общественного транспорта будут действовать до окончания ремонтных работ.



ключевые слова: остановка вода ремонт
  • оцените новость:
  • (0)
  • 249
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
сегодня, 11:18

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2130						
    •