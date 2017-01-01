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58 минут назад
В Шуе выясняют причину выхода воды на поверхность у остановки «Магнит Семейный»
Сегодня ночью в Шуе начались работы по выявлению и устранению причин неоднократного выхода воды на поверхность дорожного полотна у остановочного павильона на улице Кооперативной (в районе гипермаркета «Магнит Семейный»). В связи с этим, сообщает мэрия райцентра, остановка временно будет размещена около автостоянки (напротив дома № 29).
Изменения в схеме движения общественного транспорта будут действовать до окончания ремонтных работ.
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