В Ивановской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Где и какие фильмы будут показывать бесплатно





27 августа во всех регионах страны пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». Начиная с 20.00, на площадках со свободным входом для всех желающих состоится демонстрация трех российских фильмов.

Список фильмов утвержден с помощью открытого интернет-голосования, проходившего на сайте информационного агентства ТАСС.

Наибольшее количество голосов набрали следующие кинокартины: «Кухня. Последняя битва», режиссер Антон Федотов; «Время первых», режиссер Дмитрий Киселев; «28 панфиловцев», режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа. Среди отечественных анимационных картин – мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед» режиссер Алексей Цицилин.

В Ивановской области показы фильмов в рамках акции пройдут в областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107), Южской клубной системе (г. Южа, ул. Советская, 9), культурном центре имени Тарковского (г. Юрьевец, ул. Тарковского, 2), районном Доме культуры «Лидер» (г. Родники, мкр. Шагова, 1), картинной галерее им. Д.А. Трубникова (г. Фурманов, ул. Советская, 9), доме культуры «Машиностроитель» (г. Вичуга, ул. Металлистов, 9).

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