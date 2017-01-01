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Новости

сегодня, 12:15

Военная прокуратура провела проверку в воинских частях Ивановского гарнизона

И выявила нарушения


В июне текущего года сотрудники Россельхознадзора совместно с Военной прокуратурой Западного военного округа города Иваново провели контрольно-надзорные мероприятия в воинских частях Ивановского гарнизона. В частности, проверялась организация питания военнослужащих.

В ходе проверки были выявлены факты нарушений требований Технических регламентов Таможенного Союза и в сфере ветеринарного законодательства.

В отношении юридического лица возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Для справки:

ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ - Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ - Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.



ключевые слова: армия воинские части военная прокуратура Россельхознадзор
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