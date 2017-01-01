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Новости

4 минуты назад

В Ивановской области при загадочных обстоятельствах в пруду утонул рыбак

По данному факту проводится проверка


О трагическом инциденте, произошедшем 5 августа в поселке Красный Октябрь Вичугского района, сообщает сайт Vichuganews.ru. Двое мужчин рыбачили на местном пруду. Через некоторое время один из них ушел домой на обед, а когда вернулся, обнаружил мертвое тело своего товарища, плавающим в одежде в воде. На часах было около 15.30. Погибший 1959 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.



ключевые слова: пруд рыбак гибель
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