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4 минуты назад
В Ивановской области при загадочных обстоятельствах в пруду утонул рыбак
По данному факту проводится проверка
О трагическом инциденте, произошедшем 5 августа в поселке Красный Октябрь Вичугского района, сообщает сайт Vichuganews.ru. Двое мужчин рыбачили на местном пруду. Через некоторое время один из них ушел домой на обед, а когда вернулся, обнаружил мертвое тело своего товарища, плавающим в одежде в воде. На часах было около 15.30. Погибший 1959 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.
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