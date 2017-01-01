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Новости

45 минут назад

Ивановка ночью переплыла Ла-Манш

Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО


В ночь с 5 на 6 августа 2017 года ивановка, чемпионка мира по зимнему плаванию Татьяна Гавриленкова в составе команды MySwim переплыла Ла-Манш. Об этом IvanovoNews сообщил председатель клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Пингвин» Александр Моругин.

Ночной заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут.

Это вторая российская команда (за всю историю), которая успешно переплыла этот коварный пролив. А Татьяна Гавриленкова - первая и пока единственная представительница Ивановской области, которая отважилась на такой заплыв.

Для справки:

Ла-Манш или Английский канал (англ. the English Channe) - пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. Под проливом с 1994 года проходит третий в мире по длине железнодорожный тоннель — Евротоннель.

Вместе с Па-де-Кале соединяет Северное море с Атлантическим океаном. Длина 578 км, ширина на западе 250 км, на востоке 32 км, наименьшая глубина на фарватере 23,5 м. Под Па-де-Кале (Дуврский пролив, Dover Strait), который считается частью пролива Ла-Манш, между Дувром и Кале сооружен тоннель (общая длина 52,5 км, в том числе 38 км под дном пролива). Основные порты: Портсмут, Саутгемптон, Гавр, Шербур. Крупнейшие острова пролива: Остров Уайт у берегов Великобритании и Нормандские острова у берегов Франции.



ключевые слова: зимнее плавание пролив Ла-Манш заплыв
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 52 минуты назад
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							ивановские, они такие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • 23 минуты назад
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							А зачем она это сделала ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									צאλนґลท 37								
							
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  • 17 минут назад
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							а вот какие заслуги есть у тебя?и что можешь лично ты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановка ночью переплыла Ла-Манш
				
55 минут назад

				

				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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