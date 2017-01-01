Ивановка ночью переплыла Ла-Манш

Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО







В ночь с 5 на 6 августа 2017 года ивановка, чемпионка мира по зимнему плаванию Татьяна Гавриленкова в составе команды MySwim переплыла Ла-Манш. Об этом IvanovoNews сообщил председатель клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Пингвин» Александр Моругин.

Ночной заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут.

Это вторая российская команда (за всю историю), которая успешно переплыла этот коварный пролив. А Татьяна Гавриленкова - первая и пока единственная представительница Ивановской области, которая отважилась на такой заплыв.



Для справки:

Ла-Манш или Английский канал (англ. the English Channe) - пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. Под проливом с 1994 года проходит третий в мире по длине железнодорожный тоннель — Евротоннель.

Вместе с Па-де-Кале соединяет Северное море с Атлантическим океаном. Длина 578 км, ширина на западе 250 км, на востоке 32 км, наименьшая глубина на фарватере 23,5 м. Под Па-де-Кале (Дуврский пролив, Dover Strait), который считается частью пролива Ла-Манш, между Дувром и Кале сооружен тоннель (общая длина 52,5 км, в том числе 38 км под дном пролива). Основные порты: Портсмут, Саутгемптон, Гавр, Шербур. Крупнейшие острова пролива: Остров Уайт у берегов Великобритании и Нормандские острова у берегов Франции.

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