Люксовая иномарка без номеров грубейшим образом нарушает ПДД в Иванове

Смогут ли сотрудники ГИБДД найти нарушителя и привлечь его к ответственности? ВИДЕО





Грубейшее нарушение правил дорожного движения попало на кадры видеорегистратора в Иванове.

8 августа в районе часа дня водитель автомобиля «Mercedes-AMG C 63S» без номеров подъезжает к перекрестку улиц Куконковых и Павла Большевикова. Затем люксовая иномарка, забыв о поворотниках, сначала пересекает сплошную, а затем заезжает на пешеходный переход, по которому на зеленый сигнал идут люди - для автомобилей при этом горит красный. Но эта незначительная деталь водителя не останавливает: нарушитель, пропустив пешеходов, начинает выполнять разворот на запрещающий сигнал светофора - лезет прямо навстречу движущимся машинам, а затем удаляется в сторону города. Интересно, что на сайте автодилера цена на такие автомобили начинается от двух миллионов рублей.



Отметим, что на это видео попал еще один нарушитель на синем Reno Logan, который движется прямо с полосы, предназначенной для поворота налево.

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