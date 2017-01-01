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Новости

сегодня, 10:59

Люксовая иномарка без номеров грубейшим образом нарушает ПДД в Иванове

Смогут ли сотрудники ГИБДД найти нарушителя и привлечь его к ответственности? ВИДЕО


Грубейшее нарушение правил дорожного движения попало на кадры видеорегистратора в Иванове.

8 августа в районе часа дня водитель автомобиля «Mercedes-AMG C 63S» без номеров подъезжает к перекрестку улиц Куконковых и Павла Большевикова. Затем люксовая иномарка, забыв о поворотниках, сначала пересекает сплошную, а затем заезжает на пешеходный переход, по которому на зеленый сигнал идут люди - для автомобилей при этом горит красный. Но эта незначительная деталь водителя не останавливает: нарушитель, пропустив пешеходов, начинает выполнять разворот на запрещающий сигнал светофора - лезет прямо навстречу движущимся машинам, а затем удаляется в сторону города. Интересно, что на сайте автодилера цена на такие автомобили начинается от двух миллионов рублей.

Отметим, что на это видео попал еще один нарушитель на синем Reno Logan, который движется прямо с полосы, предназначенной для поворота налево.



ключевые слова: автомобиль водитель ПДД нарушения
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									MACTEP								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Заодно можно поискать более скромного, но не менее наглого водителя Рено логан, который не считает нужным соблюдать ПДД и мило проезжает с крайней левой полосы на поворот прямо, подрезав водителя попутного авто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Vladrabbit								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							ЛоХана можно смело на 1500рублей штрафовать!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • 46 минут назад
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										+1
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							не такой он уж и наглый, выполнил разворот никому не мешая, поторопился немного, конечно. Иначе, стоял бы потом долго с левым поворотом и задерживал всю полосу налево - визгу было бы больше.
    
Можно понять и простить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сволочь								
							
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  • 29 минут назад
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							Это у какого диллера цена на Mercedes-AMG C 63S начинается от 2 лямов? На официальном сайте мерседеса ценник на данную модель - 5 320 000 руб.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				Ивановка ночью переплыла Ла-Манш 
									
								

					Тяжелейший заплыв на 53 километра длился 11 часов 46 минут - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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