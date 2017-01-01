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Новости

сегодня, 10:43

В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды

Предварительная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля


Сегодня, 9 августа, в 09.50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об отключении электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района.

В зону отключения электроснабжения попало 17 домов, 1630 человек. В результате отключения электроснабжения в Михалево нарушено питания водоподающей скважины. Без водоснабжения остались 1630 человек.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, с 11.00 до 13.00 у д. 23 и д.19 будет организован подвоз технической воды от автоцистерны ПСЧ-4.

С 16.00 будет организован подвоз питьевой воды администрацией Ивановского района.

Ориентировочная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля.

На 12.30 назначено заседание КЧС и ОПБ Ивановского района.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - сегодня до 22:00.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 32 человека и 3 единиц техники.



ключевые слова: авария электроснабжение водоснабжение
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
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  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Жаль, что не написано, кто повредил кабель. При проведении каких работ.
    
И что самое главное - выработтаь меры по недопущению такого.
    
Надеюсь, что план-график перевыполнят и электричество появится в течении дня.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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