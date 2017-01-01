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В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды
Предварительная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля
Сегодня, 9 августа, в 09.50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об отключении электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района.
В зону отключения электроснабжения попало 17 домов, 1630 человек. В результате отключения электроснабжения в Михалево нарушено питания водоподающей скважины. Без водоснабжения остались 1630 человек.
Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, с 11.00 до 13.00 у д. 23 и д.19 будет организован подвоз технической воды от автоцистерны ПСЧ-4.
С 16.00 будет организован подвоз питьевой воды администрацией Ивановского района.
Ориентировочная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля.
На 12.30 назначено заседание КЧС и ОПБ Ивановского района.
Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - сегодня до 22:00.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 32 человека и 3 единиц техники.
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И что самое главное - выработтаь меры по недопущению такого.
Надеюсь, что план-график перевыполнят и электричество появится в течении дня.