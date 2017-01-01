В Ивановском районе из-за аварии 1630 человек остались без света и воды

Предварительная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля





Сегодня, 9 августа, в 09.50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об отключении электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района.

В зону отключения электроснабжения попало 17 домов, 1630 человек. В результате отключения электроснабжения в Михалево нарушено питания водоподающей скважины. Без водоснабжения остались 1630 человек.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, с 11.00 до 13.00 у д. 23 и д.19 будет организован подвоз технической воды от автоцистерны ПСЧ-4.

С 16.00 будет организован подвоз питьевой воды администрацией Ивановского района.

Ориентировочная причина отключения электроснабжения – повреждение подземного кабеля.

На 12.30 назначено заседание КЧС и ОПБ Ивановского района.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - сегодня до 22:00.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 32 человека и 3 единиц техники.

поделиться ссылкой:

