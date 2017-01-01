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Новости

19 минут назад

Очередной жертвой интернет-мошенников стал 18-летний ивановец

Наивный молодой человек лишился 17 500 рублей


Полиция продолжает регистрировать случаи интернет-мошенничества. Наивные жители Иванова и области по-прежнему доверяются всевозможным торговым интернет-площадкам, попадаясь на удочку кибер-аферистов. Очередной жертвой последних стал 18-летний ивановец.

В одном из интернет-магазинов парень нашел объявление о продаже велосипеда. Условия покупки и цена его устроили, и молодой человек перевел 17 500 рублей на расчетный счет продавца, указанный в объявлении. После оплаты товар должен был быть доставлен покупателю транспортной компанией, однако потерпевший его так и не получил, а страница интернет-магазина была удалена. Поняв, что стал жертвой мошенников, парень обратился за помощью в полицию, которая сейчас разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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