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Новости

33 минуты назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 9 августа


По сообщению ивановской мэрии, сегодня будут вестись работы по капитальному ремонту дорог на улицах 8 Марта (устройство верхнего слоя покрытия) и Дзержинского (подготовка к устройству парковочных мест, подготовительные работы к устройству верхнего слоя покрытия).

На улице Станкостроителей продолжится разравнивание песчано-гравийной смеси, укладка геосетки, планировка основания дорожной одежды.

В рамках капитального ремонта Вокзальной площади будет продолжена прокладка труб и линии электроснабжения, ремонт ливневой канализации, разработка корыта, вывоз рельсов и шпал трамвайных путей.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Рабфаковской, Наговицыной-Икрянистовой, Летчика Лазарева, Дзержинского и 1-й Полевой.

Ремонт с применением инертного материала будет идти на улицах 2-я и 3-я Отрадные и в 5-м Северном переулке.

Ямочный ремонт проезжей части продолжится на улицах Свободы, Академическая, 2-я Лагерная (от улицы Маршала Жаворонкова до улицы 1-я Санаторная) и Лепилова.



ключевые слова: дороги ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ld515								
							
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  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А где тротуар на Лазарева ремонтируют? Каждый день здесь, не наблюдаю никаких работ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									P@TRIK								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							о КАК! Лепилова делают за счет бюджета?
    
Пару лет назад дядя там все тачик останавливал и бабки собирал якобы на ремонт...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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