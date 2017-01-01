Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 9 августа





По сообщению ивановской мэрии, сегодня будут вестись работы по капитальному ремонту дорог на улицах 8 Марта (устройство верхнего слоя покрытия) и Дзержинского (подготовка к устройству парковочных мест, подготовительные работы к устройству верхнего слоя покрытия).

На улице Станкостроителей продолжится разравнивание песчано-гравийной смеси, укладка геосетки, планировка основания дорожной одежды.

В рамках капитального ремонта Вокзальной площади будет продолжена прокладка труб и линии электроснабжения, ремонт ливневой канализации, разработка корыта, вывоз рельсов и шпал трамвайных путей.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Рабфаковской, Наговицыной-Икрянистовой, Летчика Лазарева, Дзержинского и 1-й Полевой.

Ремонт с применением инертного материала будет идти на улицах 2-я и 3-я Отрадные и в 5-м Северном переулке.

Ямочный ремонт проезжей части продолжится на улицах Свободы, Академическая, 2-я Лагерная (от улицы Маршала Жаворонкова до улицы 1-я Санаторная) и Лепилова.

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