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55 минут назад
Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП в Иванове
Водитель машины, в которой находились пострадавшие, выехал на красный - ФОТО
Автоавария произошла 8 августа около половины 11 вечера на регулируемом перекрестке Шереметевского проспекта и улицы Громобоя. 29-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, поворачивая налево на красный сигнал светофора, столкнулся с Ford C-Max.
В результате ДТП водитель и пассажиры Hyundai Accent. Водитель получил травмы головы, годовалую девочку с ушибом головы доставили в больницу, 30-летнюю женщину с ушибами тела – в 1-й травмпункт.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы. На мужчину, управлявшего Hyundai, составлены административные протоколы.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП пострадавшие ребенок
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- Rudni27 минут назад"В результате ДТП водитель и пассажиры Hyundai Accent" - редакторы, АУ! Отсутствует действие в данном предложении...