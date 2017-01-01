Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП в Иванове

Водитель машины, в которой находились пострадавшие, выехал на красный - ФОТО





Автоавария произошла 8 августа около половины 11 вечера на регулируемом перекрестке Шереметевского проспекта и улицы Громобоя. 29-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, поворачивая налево на красный сигнал светофора, столкнулся с Ford C-Max.

В результате ДТП водитель и пассажиры Hyundai Accent. Водитель получил травмы головы, годовалую девочку с ушибом головы доставили в больницу, 30-летнюю женщину с ушибами тела – в 1-й травмпункт.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы. На мужчину, управлявшего Hyundai, составлены административные протоколы.

Фото: УГИБДД

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