Ивановское УФАС оштрафовало операторов сотовой связи за незаконную смс-рекламу





За рекламные смс оштрафованы МТС и «Вымпелком». Ивановское управление антимонопольной службы привлекло к административной ответственности операторов сотовой связи за нарушение закона о рекламе.

Административные правонарушения были установлены при проверке жалоб от граждан. В одном случае заявитель пользовался услугами ПАО «МТС». Он сообщил, что получил смс с рекламой ювелирного магазина, хотя не давал согласие на такое информирование. Антимонопольщики возбудили дело - оно рассматривалось полгода. Сотовый оператор противодействовал установлению фактов - это в итоге стало одним из отягчающих обстоятельств. Кроме того, выяснилось, что юрлицо уже привлекалось к ответственности за такое нарушение - московским управлением антимонопольной службы. С учетом всех обстоятельств ПАО «МТС» оштрафовали на 200 тысяч.

За аналогичную незаконную смс-рассылку к ответственности привлекли и ПАО «Вымпелком». На Билайн пожаловался другой ивановец. При проверке выяснилось, что Билайн тоже не впервые допустил такое нарушение. Оператор теперь должен выплатить 110 тысяч рублей штрафа.

Впрочем, как поясняют в антимонопольном управлении, это редкий случай. Чаще в ходе проверки жалоб выясняется, что абоненты сами дали согласие на подобные смс, оформляя дисконтные карты в магазинах или оплачивая услуги связи. Но благополучно забыли об этом или не заметили.

поделиться ссылкой:

