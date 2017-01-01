ЧП в Иванове: на голову пенсионерке обрушилась часть потолка в квартире

Раненая бабушка потеряла сознание





В одном из домов на проспекте Ленина областного центра штукатурка обвалилась на голову пожилой женщине. Было много крови. Сначала бабушка не поняла, что произошло. Побежала вниз к соседям - и потеряла сознание. С ушибами головы и спины бабушку доставили в больницу, где ей пришлось наложить швы.

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