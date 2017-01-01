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В регионе пройдет V фестиваль исторической реконструкции «Кречет»
Программа - ФОТО
12 августа на территории Ивановского района в окрестностях деревни Иневеж пройдет V военно-патриотический фестиваль исторической реконструкции «Кречет».
«Кречет» - это прекрасная возможность окунуться в атмосферу средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования огнестрельного оружия, погрузиться в исторические эпохи формирования русской государственности», - говорят организаторы.
Фестиваль проводится для военно-исторических объединений и организаций, специализирующихся на реконструкции костюма, вооружения, доспехов и снаряжения Руси и сопредельных стран с IХ по XIV вв. включительно. К участию в фестивале допускаются клубы и индивидуальные участники.
Фестиваль проводится в форме ретроспективного представления этапов зарождения, становления и развития Русского государства. Лагерь участников подразделяется на сектора согласно реконструируемой эпохе. Организационной формой фестиваля является палаточный лагерь.
Участники лагеря сражаются между собой на турнирах, демонстрируют воинскую сноровку в различных соревнованиях, участвуют в мастер-классах и конкурсах, демонстрируют уникальные, присущие только «своему» реконструируемому периоду ремёсла, навыки и умения.
В рамках фестиваля проводится представление клубов участников, турнир по историческому фехтованию, турнир лучников, конкурсы исторической реконструкции (конкурс костюма, конкурс исторической кухни), бугурты, историческая ярмарка и иные мероприятия в соответствии с Программой мероприятия.
Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть, как военное искусство Руси того периода, так и процесс изготовления оружия на мастер-классах (кузня, мастерская оружейника, латника).
Кроме этого, желающие смогут не только примерить полный средневековый русский доспех и ощутить себя воином тех лет, но и принять участие в упражнениях и забавах людей того времени. Любой посетитель сможет увидеть быт и повседневную жизнь воинов.
Программа фестиваля:
12 августа
8.00 - Побудка. Завтрак. Совет командиров
10.00 - Открытие фестиваля
Официальная часть, представление участников, показательное постановочное выступление
11.00 - показательные выступления клубов, реконструкции массовых сражений, показательная строевая подготовка Дружин
13.00 - развлекательная программа для зрителей, начало массового мероприятия "Экскурс в историю", мастер-классы
14.00 - представление историчного костюма
15.00-15.30 - боевая программа: одиночные поединки, состязания в стрельбе из лука и метании сулиц, работы копьём
18.00 - массовое мероприятие - народные забавы, историческое многоборье
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