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Новости

46 минут назад

В Иванове начался суд над уроженкой Азербайджана, признавшейся в убийстве ребенка

Резонансное преступление, которое потрясло всю область, было совершено прошлой осенью


В Иванове спустя почти год после трагедии начался процесс над уроженкой Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она призналась в убийстве двухлетней Яны, внебрачной дочери своего мужа. Напомним, труп девочки был найден прошлой осенью в акватории реки парка «Харинка». Дело настолько громкое, что обвинение намерен лично поддержать прокурор области Андрей Ханько.

Сегодня же была допрошена мать убитого ребенка - Марина Леоненко. Что она рассказала суду, и какие страшные подробности убийства девочки были озвучены в ходе судебного заседания – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: убийство ребенок суд
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  • 41 минуту назад
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							Для таких случаев пора снять мораторий на смертную казнь. И пора прекратить впускать в страну всякий сброд. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 34 минуты назад
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							Смертной казни для женщин нет. Даже если снимут мораторий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности
				
сегодня, 14:23

				

				В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности 
								

					
	 В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс
				
сегодня, 11:58

				

				Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс 
								

					
	 Маршрут и стоимость проезда
				

				

	    			
    
	    				
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