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46 минут назад
В Иванове начался суд над уроженкой Азербайджана, признавшейся в убийстве ребенка
Резонансное преступление, которое потрясло всю область, было совершено прошлой осенью
В Иванове спустя почти год после трагедии начался процесс над уроженкой Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она призналась в убийстве двухлетней Яны, внебрачной дочери своего мужа. Напомним, труп девочки был найден прошлой осенью в акватории реки парка «Харинка». Дело настолько громкое, что обвинение намерен лично поддержать прокурор области Андрей Ханько.
Сегодня же была допрошена мать убитого ребенка - Марина Леоненко. Что она рассказала суду, и какие страшные подробности убийства девочки были озвучены в ходе судебного заседания – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (2)
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- 99d41 минуту назадДля таких случаев пора снять мораторий на смертную казнь. И пора прекратить впускать в страну всякий сброд.
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- Сергей Шеронов34 минуты назадСмертной казни для женщин нет. Даже если снимут мораторий.
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