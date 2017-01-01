В Иванове начался суд над уроженкой Азербайджана, признавшейся в убийстве ребенка

Резонансное преступление, которое потрясло всю область, было совершено прошлой осенью







В Иванове спустя почти год после трагедии начался процесс над уроженкой Азербайджана Гульхар Ширалиевой. Она призналась в убийстве двухлетней Яны, внебрачной дочери своего мужа. Напомним, труп девочки был найден прошлой осенью в акватории реки парка «Харинка». Дело настолько громкое, что обвинение намерен лично поддержать прокурор области Андрей Ханько.

Сегодня же была допрошена мать убитого ребенка - Марина Леоненко. Что она рассказала суду, и какие страшные подробности убийства девочки были озвучены в ходе судебного заседания – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

