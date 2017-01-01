За кражи в больнице и детских садах осуждена жительница Ивановской области

Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы





В Фурманове вынесен приговор местной жительнице, совершившей 5 краж. Первая кража была зарегистрирована в центральной районной больнице. Там злоумышленница похитила женскую сумку с находящимся в ней имуществом. Сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей.

Затем воровка совершила две кражи в детских садах, в одном – похитила кошелек, в другом – женскую сумку. Общий ущерб – 31 тысяча рублей.

Еще две аналогичные кражи (на 12 тысяч рублей) женщина совершила в помещениях организаций, незаконно проникая в них.

На днях состоялся суд, который по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Кроме того, к наказанию осужденной частично присоединено неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору. В итоге воровка получила 5 лет колонии общего режима.

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