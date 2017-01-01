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Новости

сегодня, 16:33

За кражи в больнице и детских садах осуждена жительница Ивановской области

Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы


В Фурманове вынесен приговор местной жительнице, совершившей 5 краж. Первая кража была зарегистрирована в центральной районной больнице. Там злоумышленница похитила женскую сумку с находящимся в ней имуществом. Сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей.

Затем воровка совершила две кражи в детских садах, в одном – похитила кошелек, в другом – женскую сумку. Общий ущерб – 31 тысяча рублей.

Еще две аналогичные кражи (на 12 тысяч рублей) женщина совершила в помещениях организаций, незаконно проникая в них.

На днях состоялся суд, который по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Кроме того, к наказанию осужденной частично присоединено неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору. В итоге воровка получила 5 лет колонии общего режима.



ключевые слова: кража серия суд приговор
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							А может она клептоманка? И уж за 70 тысяч что то очень суровое наказание. За миллионы дома сидят, а тут за мелочь 5 лет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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