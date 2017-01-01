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Новости

5 минут назад

В ивановском общежитии мужчина ранил соседей консервным ножом

Злоумышленник задержан полицией


В одном из общежитий областного центра, в коридоре общего пользования между соседями произошел конфликт, в результате которого 38-летний мужчина ранил 45-летнего консервным ножом. На шум в коридор вышел 43-летний брат потерпевшего. Он решил заступиться за родственника, но в результате получил ранение губы.

Потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела за угрозу убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: общежитие соседи конфликт консервный нож ранение полиция
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