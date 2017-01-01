В Иванове проходит спартакиада среди сотрудников ФСО





В Иванове стартовала XVIII спартакиада центра России среди сотрудников федеральной службы охраны. Кто действующий владелец титула, в каких дисциплинах состязаются силовики и когда мы узнаем имя нового чемпиона? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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