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сегодня, 15:57
В Иванове проходит спартакиада среди сотрудников ФСО
В Иванове стартовала XVIII спартакиада центра России среди сотрудников федеральной службы охраны. Кто действующий владелец титула, в каких дисциплинах состязаются силовики и когда мы узнаем имя нового чемпиона? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: ФСО спартакиада
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