Новости
51 минуту назад
Самый массовый в Ивановской области видео-флешмоб пройдет на «Лук-лучок FEST-2017»
26 августа в поселке Лух состоится традиционный Фестиваль лука, ставший уже известным на всю страну, «Лук-лучок FEST-2017».
В этом году изюминкой фестиваля станет самый массовый в Ивановской области видео-флешмоб. Съемки будут проводиться с квадрокоптера.
«Также в этот день пройдут съемки фильма «Лук-лучок», в котором каждый гость фестиваля может принять участие», - сообщают организаторы фестиваля.
ключевые слова: фестиваль лука «Лук-лучок FEST-2017» флешмоб
- оцените новость:
-
(0)
- 372
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:23В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения
-
(3)
- 1954
сегодня, 11:58Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс
Маршрут и стоимость проезда
-
(0)
- 2779
сегодня, 11:43Взрывы горящего в Иванове микроавтобуса сняли очевидцы
ВИДЕО
-
(0)
- 2031
сегодня, 10:18Совет при Президенте РФ по правам человека сделал заключение по делу Андрея Кабанова
СКРИНШОТЫ
-
(1)
- 2592