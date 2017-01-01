Самый массовый в Ивановской области видео-флешмоб пройдет на «Лук-лучок FEST-2017»





26 августа в поселке Лух состоится традиционный Фестиваль лука, ставший уже известным на всю страну, «Лук-лучок FEST-2017».

В этом году изюминкой фестиваля станет самый массовый в Ивановской области видео-флешмоб. Съемки будут проводиться с квадрокоптера.

«Также в этот день пройдут съемки фильма «Лук-лучок», в котором каждый гость фестиваля может принять участие», - сообщают организаторы фестиваля.

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