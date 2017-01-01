В Ивановской области у сотрудников МЧС вновь появился пожарный трактор

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В Пестяковском районе силами пожарно-спасательной части №48 отремонтирован и веден в резерв пожарный трактор Т-150.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, данный трактор многократно принимал участие в тушении лесоторфянных пожаров и пожаров в жилом секторе. Крайне эффективен при тушении пожаров в безводных районах.

Для справки:

Трактор Т-150 с дизельным двигателем СМД-62 (165 л.с.), с 4 ведущими колесами, скорость движения с полной нагрузкой 31 км/ч., норма расхода дизельного топлива 9 литров/час. Для боевого расчета из двух человек на зимний период времени предусмотрена установка с передней части бульдозерной установки, для расчистки дорог и движения в условиях снежных заносов. Трактор оснащен полуприцепной цистерной на 10 куб.м на цистерне смонтирована площадка ствольщика размером 4х1,7 для работы с стационарным лафетным стволом, с различными насадками. Лафет стационарный ствол расположен на высоте 4 метра от земли, что позволяет работать с наименьшим углом подачи водяной струи. Стационарный лафет ствола установлен на тумбе механизм поворота дает возможность работать со стволом в осевой плоскости на 360 градусов, а в вертикальной на 90 градусов. Высота подачи водяной струи от лафетного ствола в вертикальном положении с насадкой 25 мм 34 метра. В передней части полуприцепа установлен насос НКР-54 работающий от съемного привода через карданный вал. Насос коловратного типа. Наибольшая высота всасывания 6,5 метра, давление 10 кгс/см (0,65 мПа), при частоте вращения вала 1000 об/мин подает 1000 л/мин. На практике емкость трактора в 10 куб/м заполняется за 10 минут.

Фото: ГУ МЧС

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