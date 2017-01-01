Облизбирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах





7 августа на заседании облизбиркома было принято постановление об отказе инициативной группе по проведению в Ивановской области референдума о прямых выборах глав муниципалитетов.

Напомним, что 19 июня 2017 года в облизбирком поступило ходатайство инициативной группы о проведении референдума. Постановлением Избирательной комиссии Ивановской области ходатайство и приложенные к нему документы были направлены в Ивановскую областную Думу. 26 июля региональный парламент принял постановление, в соответствии с которым предлагаемый инициативной группой вопрос для вынесения на референдум не отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 5 Закона Ивановской области "О референдуме Ивановской области". В соответствии с законодательством, если Ивановская областная Дума признает, что вопрос, выносимый на референдум, не отвечает требованиям Закона, облизбирком отказывает в регистрации инициативной группе.

Представитель инициативной группы на заседание не явился, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

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