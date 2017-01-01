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Новости

33 минуты назад

В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения


Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОЭБиПК МО МВД России «Кинешемский». Он подозревается в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, в конце июля 2017 года старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции муниципального отдела МВД России «Кинешемский» сообщил одному из жителей Кинешмы о его причастности к якобы совершенному преступлению в сфере страхования автогражданской ответственности. И пояснил, что сотрудники УМВД готовы за денежное вознаграждение прекратить проведение дальнейших проверочных мероприятий и решить вопрос о не привлечении его к уголовной ответственности.

В действительности полученные от мужчины деньги сотрудник полиции планировал присвоить себе.

В начале августа 2017 года мужчина перечислил часть денежных средств в размере 30 тысяч рублей на указанный злоумышленником расчётный счёт в качестве необходимой суммы. Однако воспользоваться деньгами полицейский не смог, поскольку его действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции Октябрьским районным судом г. Иваново избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления, круга лиц, причастных к его совершению, закреплению доказательств по уголовному делу.

Как нам сообщили в пресс-службе полицейского ведомства региона, по данному факту руководством УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае, если вина сотрудника будет доказана, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а он уволен из органов внутренних дел.



ключевые слова: полиция экономическая безопасность мошенничество служебное положение
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  • 24 минуты назад
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				В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности 
								

					
	 В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения
				

				

	    			
    
	    				
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