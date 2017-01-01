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Новости

47 минут назад

В Ивановской области пьяный мужчина пытался переплыть Волгу


Инцидент произошел в Кинешме. Нетрезвый 31-летний мужчина пытался переплыть Волгу. Но, как и следовало ожидать, «рекорд» установить не удалось, на полпути пловец обессилил и начал тонуть. Вовремя подоспели спасатели, подняли мужчину на борт и доставили на берег, сообщает сайт spas37.ru.



ключевые слова: река Волга алкоголь спасатели
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37 минут назад

				

				В Ивановской области арестован старший оперуполномоченный отдела по экономической безопасности 
								

					
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сегодня, 11:58

				

				Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс 
								

					
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