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47 минут назад
В Ивановской области пьяный мужчина пытался переплыть Волгу
Инцидент произошел в Кинешме. Нетрезвый 31-летний мужчина пытался переплыть Волгу. Но, как и следовало ожидать, «рекорд» установить не удалось, на полпути пловец обессилил и начал тонуть. Вовремя подоспели спасатели, подняли мужчину на борт и доставили на берег, сообщает сайт spas37.ru.
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