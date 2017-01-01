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сегодня, 13:34
В Ивановской области стабилизируется ситуация с предоставлением мест в детских садах
Об этом заявила детский омбудсмен региона
На сегодняшнем заседании регионального правительства Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская сообщила, что в регионе стабилизируется ситуация с предоставлением мест в детских садах. По данным детского омбудсмена, охват детей дошкольным образованием с учетом вариативных форм в 2016 году составил 86,5%, что значительно выше среднероссийского уровня (66 %).
Значительно сократилось число обращений по вопросам зачисления в первый класс. «В ряде школ города Иваново руководители идут навстречу и находят возможность открыть дополнительные классы для детей, проживающих на закрепленном микроучастке», - пояснила Татьяна Океанская.
ключевые слова: дети детский сад омбудсмен
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