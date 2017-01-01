За полгода в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области поступило более 550 жалоб

На что жалуются потребители





Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ивановской области отчитался о работе по поступившим обращениям потребителей за 1 полугодие 2017 года.

Так, за указанный период от потребителей поступили и были рассмотрены 552 жалобы, в том числе 550 - от граждан и 2 - от органов государственной власти и местного самоуправления.

Тематика жалоб следующая:

- по розничной торговле – 189, в том числе по продовольственным товарам - 70, по непродовольственным товарам – 119;

- по дистанционной торговле -12;

- по торговле по образцам - 6;

- по услугам общественного питания - 3;

- по бытовому обслуживанию населения - 22;

- по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств - 5;

- по транспортным услугам - 4;

- по услугам связи - 64;

- по деятельности на финансовом рынке - 47;

- по долевому строительству жилья - 2;

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 121;

- по медицинским услугам - 7;

- по прочим видам деятельности - 72.

Заявители жаловались на нарушение прав потребителей при продаже товаров, на непредоставление необходимой информации о товаре и продавце, на качество товаров, на несоблюдение сроков удовлетворения требований потребителей в отношении некачественных товаров, на работу сервисных центров по ремонту бытовой техники, мобильных телефонов, на некачественный ремонт и техобслуживание автомобилей.

В сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг поступали жалобы по вопросам правильности оформления платежных документов, отсутствия информации о жилищных и коммунальных услугах и их исполнителях в подъездах многоквартирных домов. В сфере деятельности на финансовом рынке потребители обращались по вопросам, связанным с оплатой кредитов, в том числе при отказе от исполнения договоров купли-продажи товаров, приобретенных в кредит.

«Все поступившие жалобы потребителей рассмотрены, в пределах установленной компетенции дано 434 разъяснения, 109 обращений направлено по подведомственности, 9 обращений стали основанием для проведения проверок», - говорится в сообщении пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

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