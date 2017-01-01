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Осужден лодочник, неправильно катавший пассажиров по Волге в районе Плеса
Судовладелец перевозил людей, подвергая их жизни опасности
В Приволжске вынесен приговор владельцу моторной лодки. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.
Подсудимый за деньги устраивал прогулки на моторной лодке по акватории Волги в районе Плеса. Вечером 12 мая текущего года сотрудники полиции провели контрольную закупку его услуг. Во время прогулки в лодке вместе с судоводителем находилось 6 пассажиров, но имелось всего 5 взрослых спасательных жилетов и 2 детских, и в случае опрокидывания пассажиры могли остаться без средств индивидуального спасения. Кроме того, имеющиеся в лодке жилеты не соответствовали требованиям ГОСТ.
Кроме того, лодка с пассажировместимостью в 5 человек была перегружена, а потому была угроза опрокидывания маломерного судна. Инструктаж по правилам поведения на судне также не проводился.
Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке в связи с тем, что подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил лодочнику наказание в виде 250 часов обязательных работ.
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Комментарии (1)
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- 777777777717 минут назадв евроленде ларек с праздничной шнягой, работает без ценников и чеков