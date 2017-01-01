В Иванове задержан 26-летний уличный грабитель

Злоумышленник нападал на женщин и похищал у них золотые украшения





Факту уличного грабежа были зарегистрированы на улицах Павленко и Поэта Лебедева. Грабитель нападал на женщин и похищал у них золотые украшения.

В настоящее время подозреваемый в грабежах задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался 26-летний житель Ивановского района. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к серии аналогичных криминальных деяний.

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