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52 минуты назад
В Иванове задержан 26-летний уличный грабитель
Злоумышленник нападал на женщин и похищал у них золотые украшения
Факту уличного грабежа были зарегистрированы на улицах Павленко и Поэта Лебедева. Грабитель нападал на женщин и похищал у них золотые украшения.
В настоящее время подозреваемый в грабежах задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался 26-летний житель Ивановского района. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к серии аналогичных криминальных деяний.
ключевые слова: грабеж уличный грабитель полиция
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