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Новости

сегодня, 12:22

На военном аэродроме «Северный» запретили торговать мишурой

Ивановская мэрия опубликовала обращение к участникам выездной торговли во время праздника «Открытое небо-2017»


Напомним, военно-патриотический праздник «Открытое небо-2017» состоится на территории Северного аэродрома 19 августа. На празднике индивидуальные предприниматели и юридические лица, заранее подавшие заявки по установленной форме, будут вести торговлю.

Ивановская мэрия напоминает участникам выездной торговли о необходимости своевременного заключения договора на вывоз мусора. А также обращает внимание на запрет торговли мишурой на территории военного аэродрома.

«В связи с тем, что военно-патриотический праздник «Открытое небо-2017» является социально-значимым мероприятием для жителей и гостей нашего города, рекомендуем установить социально приемлемый уровень цен на реализуемую продукцию», - говорится в сообщении администрации областного центра.

График заезда на территорию аэродрома «Северный» установлен строго с 05.00 до 07.00 19 августа. Участникам выездной торговли, прибывшим позже указанного времени, в доступе на территорию аэродрома будет отказано.



ключевые слова: Северный аэродром праздник "Открытое небо" выездная торговля
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									Медведь								
							
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  • 56 минут назад
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							О, реклама нового регионального продавца твердых бытовых отходов, данное частное предприятие где брало персональные данные чтоб разослать жителям города квиточки о взимаемой мзде? Не нужно ли оштрафовать для начала за получение и распространение нелегальным путём чужих персональных данных данного оператора - продавца воздуха ? а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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