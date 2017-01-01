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На военном аэродроме «Северный» запретили торговать мишурой
Ивановская мэрия опубликовала обращение к участникам выездной торговли во время праздника «Открытое небо-2017»
Напомним, военно-патриотический праздник «Открытое небо-2017» состоится на территории Северного аэродрома 19 августа. На празднике индивидуальные предприниматели и юридические лица, заранее подавшие заявки по установленной форме, будут вести торговлю.
Ивановская мэрия напоминает участникам выездной торговли о необходимости своевременного заключения договора на вывоз мусора. А также обращает внимание на запрет торговли мишурой на территории военного аэродрома.
«В связи с тем, что военно-патриотический праздник «Открытое небо-2017» является социально-значимым мероприятием для жителей и гостей нашего города, рекомендуем установить социально приемлемый уровень цен на реализуемую продукцию», - говорится в сообщении администрации областного центра.
График заезда на территорию аэродрома «Северный» установлен строго с 05.00 до 07.00 19 августа. Участникам выездной торговли, прибывшим позже указанного времени, в доступе на территорию аэродрома будет отказано.
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Комментарии (1)
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- Медведь56 минут назадО, реклама нового регионального продавца твердых бытовых отходов, данное частное предприятие где брало персональные данные чтоб разослать жителям города квиточки о взимаемой мзде? Не нужно ли оштрафовать для начала за получение и распространение нелегальным путём чужих персональных данных данного оператора - продавца воздуха ? а?