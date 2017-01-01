Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс

Маршрут и стоимость проезда





В областном центре начал курсировать иваэроэкспресс, сообщает сайт ivanovo.aero. Автобус следует без промежуточных остановок в городе (остановка по требованию) по маршруту Аэропорт «Иваново» - ул. Лежневская, Автовокзал, пл. Революции - пр-т Шереметевский - ж/д Вокзал – ул. Станционная.

Отправление автобуса с аэровокзальной площади через 40 минут после прилёта самолёта, движение осуществляется по заданному маршруту только в одном направлении от аэропорта «Иваново.

Среднее время в пути – 40-55 мин. Стоимость проезда - 50 рублей.

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