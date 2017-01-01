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Новости

сегодня, 11:58

Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс

Маршрут и стоимость проезда


В областном центре начал курсировать иваэроэкспресс, сообщает сайт ivanovo.aero. Автобус следует без промежуточных остановок в городе (остановка по требованию) по маршруту Аэропорт «Иваново» - ул. Лежневская, Автовокзал, пл. Революции - пр-т Шереметевский - ж/д Вокзал – ул. Станционная.

Отправление автобуса с аэровокзальной площади через 40 минут после прилёта самолёта, движение осуществляется по заданному маршруту только в одном направлении от аэропорта «Иваново.

Среднее время в пути – 40-55 мин. Стоимость проезда - 50 рублей.



ключевые слова: аэропорт аэроэкспресс
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 12:05
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							Чудится мне, что ездить на нем будут только местные дачники, когда пронюхают расписание								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							за полтос?! Дачники?! Ага. щаз, хотя с отменой 11 троля - будут, ибо никто туда больше не ездит - вымогательство на лицо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 24 минуты назад
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							11 троллейбус никто не отменит. И ездить за 50 на нем никто не будет. Вообще не понимаю смысл его ввода.Договорились бы с ИПТ о согласование расписания троллейбуса и прилета самолета. Так что максимум это автобус проходит до конца сентября.Дачники как ездили так и будут ездить на троллейбусе.Расписание все знают и оно соблюдается.Плюс стоимость проезда 17 и 50 для дачников(бабушек дедушек )ощутима.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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