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сегодня, 11:58
Из аэропорта «Иваново» начал курсировать аэроэкспресс
Маршрут и стоимость проезда
В областном центре начал курсировать иваэроэкспресс, сообщает сайт ivanovo.aero. Автобус следует без промежуточных остановок в городе (остановка по требованию) по маршруту Аэропорт «Иваново» - ул. Лежневская, Автовокзал, пл. Революции - пр-т Шереметевский - ж/д Вокзал – ул. Станционная.
Отправление автобуса с аэровокзальной площади через 40 минут после прилёта самолёта, движение осуществляется по заданному маршруту только в одном направлении от аэропорта «Иваново.
Среднее время в пути – 40-55 мин. Стоимость проезда - 50 рублей.
ключевые слова: аэропорт аэроэкспресс
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Комментарии (3)
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- Fantomasсегодня, 12:05Чудится мне, что ездить на нем будут только местные дачники, когда пронюхают расписание
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- Медведьсегодня, 12:18за полтос?! Дачники?! Ага. щаз, хотя с отменой 11 троля - будут, ибо никто туда больше не ездит - вымогательство на лицо.
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- Makar3724 минуты назад11 троллейбус никто не отменит. И ездить за 50 на нем никто не будет. Вообще не понимаю смысл его ввода.Договорились бы с ИПТ о согласование расписания троллейбуса и прилета самолета. Так что максимум это автобус проходит до конца сентября.Дачники как ездили так и будут ездить на троллейбусе.Расписание все знают и оно соблюдается.Плюс стоимость проезда 17 и 50 для дачников(бабушек дедушек )ощутима.