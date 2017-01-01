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Новости
6 минут назад
Взрывы горящего в Иванове микроавтобуса сняли очевидцы
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Как мы сообщали ранее, вчера около половины 7 вечера в Иванове на перекрестке проспекта Строителей и улицы Кудряшова загорелась «ГАЗель». ЧП произошло практически на пешеходном переходе, у светофора. К счастью, никто не пострадал.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительная причина возгорания – техническая неисправность, связанная с электросистемой транспортного средства. Вероятнее всего, произошло замыкание в электропроводке.
Как нам удалось узнать, этот микроавтобус не работал на маршрутах, машина принадлежала одному из транспортных предприятий.Видео: ВКонтакте / Моё Иваново
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