В Ивановской области появилась мемориальная доска в память о погибшем сотруднике СОБР Андрее Горшкове

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В селе Хозниково Лежневского района состоялось открытие памятной мемориальной доски погибшему при исполнении служебного долга младшему лейтенанту милиции Андрею Горшкову. Доску открыли в школе, в которой он учился. На торжественной церемонии присутствовали ветераны и сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области.

Андрей Горшков пришел на службу в органы внутренних дел в 1993 году. В июле 1996 года был переведен на должность оперуполномоченного СОБРа УОП. За один год службы дважды выполнял долг в Чеченской республике, участвовал в задержании вооруженных преступников и боевых столкновениях.

За самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по обезвреживанию и задержанию вооруженного преступника, младший лейтенант милиции Андрей Горшков награжден орденом Мужества (посмертно).

После возложения цветов состоялось посещение сельского кладбища, где и был похоронен Андрей Горшков.

По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Ивановской области

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