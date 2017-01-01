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В Ивановской области появилась мемориальная доска в память о погибшем сотруднике СОБР Андрее Горшкове
В селе Хозниково Лежневского района состоялось открытие памятной мемориальной доски погибшему при исполнении служебного долга младшему лейтенанту милиции Андрею Горшкову. Доску открыли в школе, в которой он учился. На торжественной церемонии присутствовали ветераны и сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области.
Андрей Горшков пришел на службу в органы внутренних дел в 1993 году. В июле 1996 года был переведен на должность оперуполномоченного СОБРа УОП. За один год службы дважды выполнял долг в Чеченской республике, участвовал в задержании вооруженных преступников и боевых столкновениях.
За самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга по обезвреживанию и задержанию вооруженного преступника, младший лейтенант милиции Андрей Горшков награжден орденом Мужества (посмертно).
После возложения цветов состоялось посещение сельского кладбища, где и был похоронен Андрей Горшков.
По материалам пресс-службы Управления Росгвардии по Ивановской области
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Горшков А.В. вошел в число назначенных 5 человек группы захвата. После проникновения в помещение был начат поиск затаившегося в помещении подозреваемого. Осмотр неосвещенных электричеством комнат производился при сильной концентрации пара, выпущенного из отопительной системы, пробитой пулями. Внезапно из глубины комнаты открылся автоматический огонь. Раненый в живот, Горшков мгновенно сориентировался, и открыл ответный огонь по стрелявшему из укрытия. Превозмогая боль, проявляя самоотверженность для спасения жизни других сотрудников, он до потери сознания вел активные атакующие действия, привлекая огонь на себя…,а для него самого ранение оказалось смертельным.
К тому времени жена Андрея была беременна, его ребенок родился уже после его смерти.
К вдове отнеслись исключительно хорошо: дали квартиру, помогли деньгами. Андрея Горшкова воспитывала бабушка.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
"Книга Памяти Ивановской области"