Как в Иванове отпразднуют День физкультурника

Программа мероприятий







12 августа на территории ивановского стадиона «Текстильщик» состоится спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

Традиция проведения Дня физкультурника положена в 1939 году. С тех пор ежегодно во вторую субботу августа этот праздник становится днем смотра физкультурного движения и мастерства спортсменов, массовой пропаганды физической культуры и спорта в стране.

12 августа на стадионе «Текстильщик» соберется большое количество спортсменов и жителей города.

Официальное открытие мероприятия состоится в 10.00.

В программу праздника включены:

- показательные выступления по художественной гимнастике,

- турнир по мини-футболу среди юношей 2004-2005 гг. р.,

- показательные выступления и открытые тренировки по боевым единоборствам: тхэквондо, ушу, бокс, каратэ-киокусинкай, панкратиону, айкидо, кобудо и др.,

- соревнования по видам спорта в рамках городской Параспартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,

- открытая тренировка по регби,

- семейная эстафета «Веселые старты!» с ребенком до 7 лет,

- выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках мероприятия «От знака ГТО- к олимпийской медали!»,

- соревнования по черлидингу в личном зачете,

- показательные выступления по кинологическому спорту (аджилити),

- турнир по баскетболу 3х3 в рамках Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»,

- показательные выступления спортсменов федерации сверхлегкой авиации.

В спортивном празднике примут участие финалистки конкурса «Ивановская красавица», а также пройдет одна из номинаций конкурса «Мисс спорт», в которой девушки выполнят нормативы комплекса ГТО. Также участников праздника ждет зарядка с красавицами и мастер-класс по фитнесу. Для участников и зрителей состоятся выступления творческих коллективов Центра культуры и отдыха г. Иванова.

В рамках праздника пройдет турнир по парковому волейболу в парке Степанова (пляж набережной р. Уводь). Начало - в 10.00.

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