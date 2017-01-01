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Как в Иванове отпразднуют День физкультурника
12 августа на территории ивановского стадиона «Текстильщик» состоится спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.
Традиция проведения Дня физкультурника положена в 1939 году. С тех пор ежегодно во вторую субботу августа этот праздник становится днем смотра физкультурного движения и мастерства спортсменов, массовой пропаганды физической культуры и спорта в стране.
12 августа на стадионе «Текстильщик» соберется большое количество спортсменов и жителей города.
Официальное открытие мероприятия состоится в 10.00.
В программу праздника включены:
- показательные выступления по художественной гимнастике,
- турнир по мини-футболу среди юношей 2004-2005 гг. р.,
- показательные выступления и открытые тренировки по боевым единоборствам: тхэквондо, ушу, бокс, каратэ-киокусинкай, панкратиону, айкидо, кобудо и др.,
- соревнования по видам спорта в рамках городской Параспартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
- открытая тренировка по регби,
- семейная эстафета «Веселые старты!» с ребенком до 7 лет,
- выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках мероприятия «От знака ГТО- к олимпийской медали!»,
- соревнования по черлидингу в личном зачете,
- показательные выступления по кинологическому спорту (аджилити),
- турнир по баскетболу 3х3 в рамках Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»,
- показательные выступления спортсменов федерации сверхлегкой авиации.
В спортивном празднике примут участие финалистки конкурса «Ивановская красавица», а также пройдет одна из номинаций конкурса «Мисс спорт», в которой девушки выполнят нормативы комплекса ГТО. Также участников праздника ждет зарядка с красавицами и мастер-класс по фитнесу. Для участников и зрителей состоятся выступления творческих коллективов Центра культуры и отдыха г. Иванова.
В рамках праздника пройдет турнир по парковому волейболу в парке Степанова (пляж набережной р. Уводь). Начало - в 10.00.
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