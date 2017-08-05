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сегодня, 10:38

На территории гостиницы «Сосновый бор» в Иванове вновь случился пожар

На этот раз загорелась мебель


4 августа на территории ивановского гостиничного комплекса «Сосновый бор» (ул. Любимова, 3) загорелась сауна – отдельно стоящее здание. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Не прошло и трех дней, как по этому же адресу произошло еще одно возгорание. На этот раз – в служебном помещении. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, горела мебель. К 7 часам вечера пожар был потушен. Как и в первом случае, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: гостиница пожар МЧС
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  • 41 минуту назад
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