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Новости

4 минуты назад

Совет при Президенте РФ по правам человека сделал заключение по делу Андрея Кабанова

СКРИНШОТЫ


Постоянная комиссия по прецедентным делам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека совместно с независимым Экспертно-правовым советом подготовила заключение на материалы уголовного дела Андрея Кабанова. Мы приведем некоторые цитаты из документа.

«Анализ информации, изложенной в приговоре суда и других копиях материалов уголовного дела, присланных в Комиссию, предопределяет необходимость ответить на ключевой вопрос: правильно ли квалифицированы действия Кабанова А.Ю. как преступление, предусмотренное ч.б ст. 290 УК РФ и ч.5 ст. 290 УК РФ?».

«Судом документы защиты были оценены критически и квалифицированы как фальсифицированные. Однако, каких-либо убедительных юридических доказательств в подтверждение фальсификации приведено не было».

«Опора на показания только одного лица - Жукова А.А. представляется нарушением основополагающего принципа уголовного процесса - презумпции невиновности».

Полный текст заключения имеется в распоряжении редакции. Вывод, к которому пришла комиссия – на втором скриншоте.



ключевые слова: Андрей Кабанов уголовное дело права человека Совет при Президенте РФ комиссия
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