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Новости

15 минут назад

Ивановцы приняли за пожар в универсаме «Радуга» нечто другое

Инцидент произошел в местечке Горино


В минувшие выходные в областной поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что на улице 1-я Сусанина в местечке Горино областного центра горит универсам «Радуга». Но когда спасатели прибыли на место, оказалось, что никакого дыма, а тем более пожара нет. За дым местные жители приняли испарения с крыши магазина и, проявив бдительность, вызвали специалистов. Об этом сообщает сайт spas37.ru.



ключевые слова: спасотряд
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