Компания молодых людей на «Ладе Приоре» врезалась в дерево

Трое пострадавших – ФОТО





ДТП случилось 7 августа около 03.30 на улице Юрьевецкой в Пучиже. 21-летний водитель «Лады Приоры» потерял управление, и машина врезалась в дерево.

В результате автоаварии пострадали три человека. Сам водитель с травмами головы и ссадинами доставлен в Пучежскую ЦРБ. Туда же госпитализированы двое пассажиров – 19-летние парень и девушка. У первого, который, как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, медики диагностировали травму плеча. Вторая – получила ушиб позвоночника.

На водителя составлены административные материалы.

Фото: УГИБДД

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