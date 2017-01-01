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Новости

42 минуты назад

Компания молодых людей на «Ладе Приоре» врезалась в дерево

Трое пострадавших – ФОТО


ДТП случилось 7 августа около 03.30 на улице Юрьевецкой в Пучиже. 21-летний водитель «Лады Приоры» потерял управление, и машина врезалась в дерево.

В результате автоаварии пострадали три человека. Сам водитель с травмами головы и ссадинами доставлен в Пучежскую ЦРБ. Туда же госпитализированы двое пассажиров – 19-летние парень и девушка. У первого, который, как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, медики диагностировали травму плеча. Вторая – получила ушиб позвоночника.

На водителя составлены административные материалы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП дерево УГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Юлия *								
							
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  • 41 минуту назад
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										+1
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							"в Пучиже" - исправьте город Пучеж								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 11 минут назад
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										0
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							на улице Юрьевецкой в Пучиже. - эта пять! ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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