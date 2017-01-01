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42 минуты назад
Компания молодых людей на «Ладе Приоре» врезалась в дерево
Трое пострадавших – ФОТО
ДТП случилось 7 августа около 03.30 на улице Юрьевецкой в Пучиже. 21-летний водитель «Лады Приоры» потерял управление, и машина врезалась в дерево.
В результате автоаварии пострадали три человека. Сам водитель с травмами головы и ссадинами доставлен в Пучежскую ЦРБ. Туда же госпитализированы двое пассажиров – 19-летние парень и девушка. У первого, который, как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, медики диагностировали травму плеча. Вторая – получила ушиб позвоночника.
На водителя составлены административные материалы.
Фото: УГИБДД
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Комментарии (2)
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- Юлия *41 минуту назад"в Пучиже" - исправьте город Пучеж
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- Медведь11 минут назадна улице Юрьевецкой в Пучиже. - эта пять! ;)