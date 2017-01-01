Ивановский «Текстильщик» вылетел из Кубка России

Проиграв по пенальти своему принципиальному сопернику – владимирскому «Торпедо»





Сегодня, 7 августа, ивановский футбольный клуб «Текстильщик» провел матч в рамках 1/64 финала Кубка России. На своем поле «красно-черные» принимали владимирское «Торпедо».

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости, выиграв у ивановцев со счетом 3:4. У «Текстильщика» одиннадцатиметровые забили Дмитрий Шилов, Денис Фомин и Александр Подымов. Максим Зимарёв пробил в штангу, а Александр Щаницин - выше ворот.

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Таким образом, Кубок России для «Текстильщика» закончился.