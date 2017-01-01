Установлена предварительная причина возгорания «ГАЗели» у мечети в Иванове

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа полиции - ФОТО





Как мы сообщали ранее, сегодня около половины 7 вечера в Иванове неподалёку от Соборной мечети загорелась «ГАЗель». Очевидцы сообщают, что после возгорания они слышали хлопок, похожий на взрыв. ЧП произошло практически на пешеходном переходе, у светофора. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, пострадавших нет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительная причина возгорания – техническая неисправность, связанная с электросистемой транспортного средства. Вероятнее всего, произошло замыкание в электропроводке.

Фото: Инстаграм / Сергей Силкин, Ирина Кулюдина, Кстати.news

поделиться ссылкой:

