Ивановский отряд полиции отправился в командировку на Северный Кавказ

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Сводный отряд УМВД России по Ивановской области, состоящий из 52 сотрудников полиции, отправился в служебную командировку в Ингушетию. Представители подразделений уголовного розыска, патрульно-постовой и конвойной служб, кинологи, эксперты-криминалисты в течении полугода будут нести службу на территории Северо-Кавказского региона. Полицейские сменят своих коллег, которые вот уже полгода несут службу вдали от Иванова.

Командиром ивановского сводного отряда назначен начальник отдела № 1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области полковник полиции Николай Болотин.

«Основной задачей для откомандированных полицейских по-прежнему остаётся помощь местным сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка», - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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Фото: УМВД