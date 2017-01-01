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15 минут назад
В Иванове у Соборной мечети взорвалась маршрутка
ФОТО
Сегодня вечером в Иванове на проспекте Строителей неподалёку от Соборной мечети загорелась пассажирская «ГАЗель». Очевидцы сообщают, что был взрыв. ЧП произошло практически на пешеходном переходе, у светофора. На месте работают сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.
Фото: Инстаграм / Сергей Силкин
ключевые слова: маршрутка
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