В Иванове у Соборной мечети взорвалась маршрутка

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Сегодня вечером в Иванове на проспекте Строителей неподалёку от Соборной мечети загорелась пассажирская «ГАЗель». Очевидцы сообщают, что был взрыв. ЧП произошло практически на пешеходном переходе, у светофора. На месте работают сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация уточняется.



Фото: Инстаграм / Сергей Силкин



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