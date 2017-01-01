Дом-пуля в Иванове больше не объект культурного наследия





Появилась официальная информация о статусе ивановского дома-пули. Департамент культуры опубликовал сообщение о том, что здание на проспекте Ленина, 37 исключено из перечня объектов культурного наследия.

Напомним, судьбу строения не могут решить с 2008 года. Тогда «серый дом», который считался памятником конструктивизма, серьезно пострадал от пожара. Длительное время велись переговоры о возможности сноса или восстановления объекта. Это федеральная собственность, которая находится под оперативным управлением областного УМВД. В итоге в Министерстве было принято решение о строительстве нового здания для нужд полиции - на улице Кузнецова. Вопрос с домом-пулей оставался в подвешенном состоянии.

В 2014 году по заказу УМВД была проведена историко-культурная экспертиза. Было установлено, что здание не обладает признаками объекта культурного наследия. На этом основании дом-пулю исключили из перечня таких объектов. Однако аварийное строение входит в состав достопримечательного места муниципального значения Александровская слобода. Здесь можно будет построить новое здание, но при условии сохранения внешнего облика фасадов.

Отметим, что в конце июля УМВД объявило конкурс на изготовление проекта на демонтаж дома-пули. Документация должна быть подготовлена в течение двух месяцев со дня подписания контракта.

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