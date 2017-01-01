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Новости

сегодня, 18:07

Дом-пуля в Иванове больше не объект культурного наследия


Появилась официальная информация о статусе ивановского дома-пули. Департамент культуры опубликовал сообщение о том, что здание на проспекте Ленина, 37 исключено из перечня объектов культурного наследия.

Напомним, судьбу строения не могут решить с 2008 года. Тогда «серый дом», который считался памятником конструктивизма, серьезно пострадал от пожара. Длительное время велись переговоры о возможности сноса или восстановления объекта. Это федеральная собственность, которая находится под оперативным управлением областного УМВД. В итоге в Министерстве было принято решение о строительстве нового здания для нужд полиции - на улице Кузнецова. Вопрос с домом-пулей оставался в подвешенном состоянии.

В 2014 году по заказу УМВД была проведена историко-культурная экспертиза. Было установлено, что здание не обладает признаками объекта культурного наследия. На этом основании дом-пулю исключили из перечня таких объектов. Однако аварийное строение входит в состав достопримечательного места муниципального значения Александровская слобода. Здесь можно будет построить новое здание, но при условии сохранения внешнего облика фасадов.

Отметим, что в конце июля УМВД объявило конкурс на изготовление проекта на демонтаж дома-пули. Документация должна быть подготовлена в течение двух месяцев со дня подписания контракта.



ключевые слова: дом-пуля объект культурного наследия
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 58 минут назад
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							Проведите такую же экспертизу для дома-корабля и дома-подковы! А, ну и особняки бурылинские до кучи не забудьте...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 28 минут назад
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							Да, хорошо господа полицейские погуляли: сожгли дом, который теперь и не объект конструктивизма. Отдайте им ещё до кучи Щудровскую палату, Музей им. Бурылина и здание Художественного музея (подозреваю, что это тоже не объекты культурного наследия).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 23 минуты назад
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							Слов нет. Каждый год одни потери. Бонзам нашим всё через коленку. БИМ даже не консервируют - готовят к сносу, никто не спрашивает за ненадлежащее хранение уникального комплекса зданий. Комитеты теперь занимаются тем, что соц.городок построенный без цемента и который и так никто не тронет оформляют объектом культурного наследия. В это время всё настоящее культурное наследие трещит по швам, раздираемое интересами застройщиков и мэрии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 22 минуты назад
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							Господа у вас нет совести и город вы свой не любите и в нём не живёте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Layba-37								
							
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  • 21 минуту назад
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							Дешевле снести и построить торговый центр чем копию построить на том же месте...
    
Блин! У нас так мало торговых центров а центре...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Layba-37								
							
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  • 21 минуту назад
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							Дешевле снести и построить торговый центр чем копию построить на том же месте...
    
Блин! У нас так мало торговых центров а центре...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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