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сегодня, 17:51
В Иванове кусок цемента обрушился с крыши пятиэтажки на площадку у подъезда
6 лет назад упавшей с кровли этого же дома наледью убило пенсионерку
Жители 52-го дома на улице Калинина в Иванове боятся очередного несчастного случая. Пятиэтажка уже не раз фигурировала в сводках происшествий. 6 лет назад упавшей с крыши наледью убило пенсионерку, отдыхавшую на лавочке. В этом году лед рухнул на ребенка. А вчера с кровли на площадку у подъезда обрушился кусок цемента.
Есть ли пострадавшие, и почему, как считают жильцы, управляющая компания запустила этот дом – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (3)
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- Помидоринасегодня, 18:12а как это цемент может быть куском? В таком случае, нужно писать что и бедную бабульку убило куском воды...
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- Вахтанг Камикадзе47 минут назадНу, по всей видимости, имелся в виду "цементный раствор". Хотя декор вроде делался всегда из гипса - он не такой тяжёлый, крепить полегче. :) Сейчас эти элементы вроде на пенополиуретан ошпаклёванный заменяют, от греха подальше. :) Тот лёгонький, не пришибёт ежели что. :)
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- 123123сегодня, 18:14Комфортная ивановская городская среда))
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