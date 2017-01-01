В Иванове кусок цемента обрушился с крыши пятиэтажки на площадку у подъезда

6 лет назад упавшей с кровли этого же дома наледью убило пенсионерку





Жители 52-го дома на улице Калинина в Иванове боятся очередного несчастного случая. Пятиэтажка уже не раз фигурировала в сводках происшествий. 6 лет назад упавшей с крыши наледью убило пенсионерку, отдыхавшую на лавочке. В этом году лед рухнул на ребенка. А вчера с кровли на площадку у подъезда обрушился кусок цемента.

Есть ли пострадавшие, и почему, как считают жильцы, управляющая компания запустила этот дом – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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