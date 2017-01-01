Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:51

В Иванове кусок цемента обрушился с крыши пятиэтажки на площадку у подъезда

6 лет назад упавшей с кровли этого же дома наледью убило пенсионерку


Жители 52-го дома на улице Калинина в Иванове боятся очередного несчастного случая. Пятиэтажка уже не раз фигурировала в сводках происшествий. 6 лет назад упавшей с крыши наледью убило пенсионерку, отдыхавшую на лавочке. В этом году лед рухнул на ребенка. А вчера с кровли на площадку у подъезда обрушился кусок цемента.

Есть ли пострадавшие, и почему, как считают жильцы, управляющая компания запустила этот дом – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: дом крыша цемент обрушение
  • оцените новость:
  • (0)
  • 270
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а как это цемент может быть куском? В таком случае, нужно писать что и бедную бабульку убило куском воды...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну, по всей видимости, имелся в виду "цементный раствор". Хотя декор вроде делался всегда из гипса - он не такой тяжёлый, крепить полегче. :) Сейчас эти элементы вроде на пенополиуретан ошпаклёванный заменяют, от греха подальше. :) Тот лёгонький, не пришибёт ежели что. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Комфортная ивановская городская среда))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иванове и области
				
сегодня, 15:32

				

				Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иванове и области 
								

					
	 Квалифицированному специалисту работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3075						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Водитель впал в кому в результате ДТП в Вичугском районе
				
сегодня, 11:11

				

				Водитель впал в кому в результате ДТП в Вичугском районе 
									
								

					
	 Пассажирка получила перелом лучевой кости – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2573						
    •