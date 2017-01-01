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В Ивановской области охранник убил хозяина дома и свидетельницу преступления
Суд приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы
Жестокое преступление было совершено в ночь на 25 июня 2016 года в Юрьевце. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения на территории дома, который он охранял и обслуживал по договоренности с владельцем.
После полуночи прибыл хозяин дома вместе со своей знакомой и выразил недовольство тем, что нанятый им охранник плохо следит за домом. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой подсудимый нанес домовладельцу около 30 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Перепуганная женщина, ставшая невольной свидетельницей убийства, попыталась спрятаться в доме. Но убийца ее догнал и стал избивать, пока та не потеряла сознание, а затем исколол ножом лежащую без сознания женщину. Она погибла на месте.
На днях состоялся суд, который приговорил жестокого убийцу к 19 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. С осужденного в пользу родственников погибших взыскано 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.
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