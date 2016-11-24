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58 минут назад

Уголовное дело бывшего начальника УГАДН по Ивановской области ушло в суд

Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности


Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления государственного автодорожного надзора по Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН) Владимира Цыганкова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с 2008 года по 2016 год чиновник через доверенных лиц незаконно руководил созданной им коммерческой организацией, осуществляющей междугородние пассажирские перевозки по маршруту Иваново-Кострома. При этом он оказывал данной организации покровительство, используя свое служебное положение.

Так, в 2016 году Цыганков незаконно освободил от административной ответственности подконтрольную ему организацию, автобусы которой эксплуатировались с нарушениями правил безопасности пассажирских перевозок. В 2013-2016 годах посредством его вмешательства виновным должностным лицам из подконтрольной ему организации назначались минимальные штрафы в качестве административного наказания за совершенные правонарушения.

Сегодня уголовное дело было направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу, сообщает Генеральная прокуратура РФ.



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