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Новости

сегодня, 16:38

Ивановская мэрия закупит 18 квартир для детей-сирот

Сейчас идет процесс приемки закупленных жилых помещений - ФОТО


Как сообщает управление жилищной политики и ипотечного кредитования ивановской администрации, в текущем году мэрия запланировала в рамках муниципальной программы приобретение за счет средств субвенций из федерального и областного бюджетов 18 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В настоящий момент идет процесс приемки закупленных квартир.

Жилые помещения, предназначенные для предоставления детям-сиротам, должны соответствовать требованиям, установленным муниципальными контрактами.

Начальник управления жилищной политики Оксана Сизова пояснила, что квартиры должны быть общей площадью не менее 20 кв.м, пригодными для постоянного проживания, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям действующего законодательства РФ. Важный момент - жилые помещения должны быть благоустроенными и полностью отремонтированными.

На данный момент по итогам проведения электронных аукционов заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение 17 жилых помещений на общую сумму 22 271 662 руб. При этом 14 жилых помещений уже включены в муниципальную собственность городского округа Иваново, в отношении 3 приобретенных жилых помещений осуществляется процедура их приемки. В ближайшее время будут проведены торги еще на 1 жилое помещение. Таким образом, все 18 квартир будут приобретены и готовы к дальнейшим действиям.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: дети-сироты квартиры мэрия
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Алекс_ру								
							
    • 
							
  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ни че такие квартирки, чистенькие! В 18 лет уже свое благоустроенное жилье! отлично!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Герман-гер								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
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										+1
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							Юхууу, какая приятная и радостная новость... большой респект нашим чинушам)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_37_iv								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хороши квартиры - даже завидно немного.. но ребяткам они нужнее!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иван_Иваныч								
							
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  • 21 минуту назад
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										0
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							Приятно читать такие новости...
    
Прочел и сразу спокойнее становится за будущее нашего подрастающего поколения, которое к большому несчастию осталось без попечения родителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									el_va								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							А есть за что похвалить, работа сделана.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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