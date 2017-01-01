Ивановская мэрия закупит 18 квартир для детей-сирот

Сейчас идет процесс приемки закупленных жилых помещений - ФОТО





Как сообщает управление жилищной политики и ипотечного кредитования ивановской администрации, в текущем году мэрия запланировала в рамках муниципальной программы приобретение за счет средств субвенций из федерального и областного бюджетов 18 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В настоящий момент идет процесс приемки закупленных квартир.

Жилые помещения, предназначенные для предоставления детям-сиротам, должны соответствовать требованиям, установленным муниципальными контрактами.

Начальник управления жилищной политики Оксана Сизова пояснила, что квартиры должны быть общей площадью не менее 20 кв.м, пригодными для постоянного проживания, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям действующего законодательства РФ. Важный момент - жилые помещения должны быть благоустроенными и полностью отремонтированными.

На данный момент по итогам проведения электронных аукционов заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение 17 жилых помещений на общую сумму 22 271 662 руб. При этом 14 жилых помещений уже включены в муниципальную собственность городского округа Иваново, в отношении 3 приобретенных жилых помещений осуществляется процедура их приемки. В ближайшее время будут проведены торги еще на 1 жилое помещение. Таким образом, все 18 квартир будут приобретены и готовы к дальнейшим действиям.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново