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сегодня, 16:13

В Ивановской области открылся военно-исторический лагерь «Ракетчик-37»


На территории детской базы отдыха «Чайка-плюс» (Шуйский район, д. Чернево) открылся военно-исторический лагерь «Ракетчик - 37». Он будет работать с 6 по 26 августа.

Автор проекта и основной партнер его реализации – Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Ивановской области.

В работе военно-исторического лагеря примут участие 120 обучающихся образовательных организаций в возрасте от 12 до 15 лет из 13 муниципальных образований региона – воспитанники кадетских классов, военно-патриотических, гражданско-патриотических, поисковых, волонтерских, спортивных клубов и объединений.

«Основными целями реализации данного проекта являются создание условий для формирования у воспитанников необходимой системы патриотических взглядов, воспитание молодых патриотов Отечества на основе традиционных ценностей российского общества, формирование и поддержка осознанного интереса к изучению военной истории России, популяризация военно-исторических знаний», - говорится в сообщении департамента образования ивановской области.

Программа лагеря состоит из 4 блоков: занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентированию на местности; участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх; ежедневные историко-просветительские и культурно-массовые мероприятия; мероприятия по военно-мемориальной работе.



ключевые слова: военно-исторический лагерь дети
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