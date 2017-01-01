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32 минуты назад
Двое жителей Ивановской области украли ночью на кладбище могильные кресты
И сдали их в пункт приема черных и цветных металлов
В Шуйском районе неизвестные похитили ночью с могил на кладбище чугунные кресты. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое местных жителей 44 и 34 лет. К моменту задержания злоумышленники успели сдать украденные кресты в пункт приема черных и цветных металлов.
Ранее оба фигуранта уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстно-имущественных преступлений. По факту кражи с кладбища возбуждено уголовное дело.
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