Двое жителей Ивановской области украли ночью на кладбище могильные кресты

И сдали их в пункт приема черных и цветных металлов





В Шуйском районе неизвестные похитили ночью с могил на кладбище чугунные кресты. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое местных жителей 44 и 34 лет. К моменту задержания злоумышленники успели сдать украденные кресты в пункт приема черных и цветных металлов.

Ранее оба фигуранта уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстно-имущественных преступлений. По факту кражи с кладбища возбуждено уголовное дело.

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