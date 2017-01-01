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Новости

32 минуты назад

Двое жителей Ивановской области украли ночью на кладбище могильные кресты

И сдали их в пункт приема черных и цветных металлов


В Шуйском районе неизвестные похитили ночью с могил на кладбище чугунные кресты. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались двое местных жителей 44 и 34 лет. К моменту задержания злоумышленники успели сдать украденные кресты в пункт приема черных и цветных металлов.

Ранее оба фигуранта уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстно-имущественных преступлений. По факту кражи с кладбища возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: кладбище могила крест кража полиция
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
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							Разорение захоронений припаять еще и оскорбление чувств верующих, и вместо хулиганки на 5 лет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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