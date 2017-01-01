Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иванове и области

Квалифицированному специалисту работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц





Служба исследований сайта HeadHunter проанализировала рынок труда в Ивановском регионе и выяснила, специалисты каких профессий сегодня особенно востребованы на рынке. В ходе исследования было обработано 2 228 предложений от работодателей региона, созданных на портале hh.ru.

Как выяснили эксперты, в Иванове и области количество вакансий сегодня увеличилось на 53% в сравнении с июлем 2016 года. А количество резюме выросло более чем в 5 раз.

На текущий момент в регионе можно констатировать ситуацию дефицита кадров. В среднем на одно вакантное место в Иванове и области претендуют 3 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию. Крайне низкая конкуренция отмечается в следующих профобластях: «Консультирование», «Страхование», «Банки, инвестиции», «Медицина», «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес», «Транспорт, логистика», «ИТ, телеком», «туризм, гостиницы, рестораны», где работодателям очень нелегко найти специалистов, и они готовы их привлекать всеми возможными способами, в том числе, предлагать высокие зарплаты.

Что касается работных предложений, то львиную долю рынка вакансий в Иванове - 41% от общего количества предложений о работе в регионе - занимает сфера «Продажи», ещё 18% приходится на банковский сектор, а каждая десятая вакансия размещается в профобласти «Производство».

В пятёрку лидеров в структуре вакансий также вошли «Начало карьеры, студенты» (14%), «Медицина, фармацевтика» (8%), «Рабочий персонал» (8%), «Административный персонал» (8%). Однако эксперты отмечают, что за год в сфере «Производство» количество вакансий увеличилось на 100%, в сфере «Консультирование» - на 105%, а в сфере «Медицина» и вовсе на 241%.

Средняя предлагаемая на hh.ru зарплата в июле-августе в Иванове и области - 30 тысяч рублей, что совпадает с ожиданиями соискателей.

В топе актуальных вакансий начала августа с самой высокой зарплатой в Ивановском регионе - «Водитель-экспедитор по перевозке грузов» с зарплатой до 200 тысяч рублей. В пятёрке актуальных вакансий также «Менеджер по продаже тканей» (до 150 тысяч рублей), «Программист 1С» (до 130 тысяч рублей), «Мастер по ремонту квартир» (до 120 тысяч рублей), «Менеджер по оптовым продажам» (от 100 тысяч рублей).

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