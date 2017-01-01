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52 минуты назад
В СПК «Россия» пройдет областной конкурс операторов машинного доения коров
11 августа состоится XXVII областной конкурс операторов машинного доения коров. Состязания лучших в своей профессии пройдут в СПК «Россия» (Родниковский район, с. Острецово). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ключевые слова: коровы машинное доение конкурс
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