В СПК «Россия» пройдет областной конкурс операторов машинного доения коров





11 августа состоится XXVII областной конкурс операторов машинного доения коров. Состязания лучших в своей профессии пройдут в СПК «Россия» (Родниковский район, с. Острецово). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

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